Ex-Stürmer mit gewagter Transfer-Idee für den FC Bayern

Stan Collymore hält eine Rückkehr von Trent Alexander-Arnold zum FC Liverpool für möglich und nennt den FC Bayern als Alternative.

Interessante Transfer-Idee von der Insel: Der ehemalige britische Nationalstürmer Stan Collymore bringt Trent Alexander-Arnold beim FC Bayern ins Gespräch.

Alexander-Arnold steht bei den Königlichen noch bis 2031 unter Vertrag, kämpft unter Trainer José Mourinho aber um regelmäßige Einsatzzeit. In einem Interview mit dem griechischen Wettportal Betarades hat der frühere Liverpool-Angreifer Collymore den Rechtsverteidiger nun mehrere mögliche Transferziele für ihn genannt – neben den Bayern auch eine Rückkehr zum FC Liverpool .

Trent Alexander-Arnold ist bei Real Madrid kein Stammspieler Trent Alexander-Arnold ist bei Real Madrid kein Stammspieler © IMAGO/Pressinphoto

Collymore: Bayern würde Alexander-Arnold „mit offenen Armen“ nehmen

Collymore hält eine Rückkehr Alexander-Arnolds nach Liverpool für möglich – trotz des Fanunmuts, der ihn bei seinem Abschied im Sommer 2025 begleitete: „Ich glaube, Liverpool würde Trent wieder willkommen heißen, denn wir Fußballfans sind alle wankelmütig.“

Weiter erklärte der frühere Angreifer, der von 1995 bis 1997 für Liverpool spielte: „Wenn er sagt, dass er ein bisschen naiv gewesen sei mit seiner Vorstellung, dass Real Madrid, wenn man bei Liverpool spielt, noch eine Stufe besser ist, und wenn er all die richtigen Dinge sagt und dann auf den Platz kommt und einen Ball über 40, 50 Meter zu jemandem schlägt, der ihn in den Strafraum bringt, sodass Isak treffen kann, dann wird er wieder willkommen geheißen, denn Fußballfans sind sehr, sehr verzeihend.“

Als Alternative brachte Collymore auch Bayern ins Spiel: „Man könnte ihn auch leicht den Weg von Harry Kane gehen sehen und zu einem Klub wie Bayern wechseln, die ihn mit offenen Armen nehmen würden. Er würde über rechts marschieren und Bälle auf Olise, Díaz und Harry Kane schlagen.“

DEINE MEINUNG

Alexander-Arnold hat bei Real einen Vertrag bis 2031, sein Marktwert wird auf rund 60 Millionen Euro taxiert. Ob die Bayern, wo Konrad Laimer den Stammplatz als Rechtsverteidiger hat, tatsächlich Bedarf nach einem teuren Star auf der Position sehen, darf Stand jetzt als eher ungewiss gelten.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.