Loris Karius wird als möglicher Neuzugang beim FC Bayern gehandelt. Schalke-Boss Matthias Tillmann reagiert gelassen auf die Spekulationen und macht deutlich, wie die Königsblauen mit ihrem Stammkeeper planen.

Loris Karius ist als möglicher Kandidat für die Rolle der Nummer zwei beim FC Bayern ins Gespräch gebracht worden. Beim FC Schalke 04 sieht man einem möglichen Abwerbeversuch jedoch gelassen entgegen.

„Da bin ich ganz entspannt und kann selbstbewusst sagen: Man ist doch lieber die Nummer eins auf Schalke als woanders nur Ersatz zu sein“, sagte Schalkes Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann der WAZ. Der Torhüter hatte seinen Vertrag bei den Königsblauen erst verlängert und ist noch bis 2028 gebunden.

Loris Karius wird mit einem Wechsel in Verbindung gebracht Loris Karius wird mit einem Wechsel in Verbindung gebracht © IMAGO/Sven Simon

Tillmann betonte zudem, dass der Verein fest mit Karius plane: „Er hatte sich bewusst dafür entschieden, auf Schalke zu verlängern. Jetzt spielt er eine hervorragende Saison, passt super in die Mannschaft. Mein Gefühl ist: Er spielt sehr gern hier. Wir als Klub planen fest mit Loris.“

Karius soll sich Bayern-Wechsel vorstelle können

Zuletzt hatte Sky den 33-Jährigen als möglichen Backup-Keeper in München ins Spiel gebracht. Laut Sport Bild soll sich Karius einen Wechsel zum Rekordmeister grundsätzlich vorstellen können. Ein konkreter Kontakt zwischen den Bayern und Schalke soll bislang allerdings nicht erfolgt sein.

Neben Karius werden auch Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim und Bernd Leno vom FC Fulham als mögliche Kandidaten für die Torwartposition hinter Jonas Urbig gehandelt. Baumann gilt dabei derzeit als Favorit.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.