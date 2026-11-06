FC Bayern an Polen-Talent interessiert?

Der FC Bayern arbeitet bereits an der Kaderplanung für den kommenden Sommer. Dabei rückt offenbar ein junger Nationalspieler vom FC Porto in den Fokus.

Der FC Bayern hält offenbar Ausschau nach Verstärkung für die Offensive: Nach Informationen von Sky und Bild beschäftigt sich der deutsche Rekordmeister mit Oskar Pietuszewski vom FC Porto. Der 18 Jahre alte polnische Nationalspieler soll auf der Münchner Kandidatenliste für den kommenden Transfersommer weit oben stehen.

Demnach sehen die Bayern in Pietuszewski eine weitere Option hinter Luis Díaz. Der Linksaußen kann zudem auf der Zehn sowie auf dem rechten Flügel eingesetzt werden und würde damit mehrere Offensivpositionen abdecken.

Oskar Pietuszewski soll beim FC Bayern auf dem Transferzettel stehen Oskar Pietuszewski soll beim FC Bayern auf dem Transferzettel stehen © IMAGO/Ball Raw Images

Die portugiesische Zeitung O Jogo berichtet zudem, dass Scouts der Bayern beim 4:1-Heimsieg Portos gegen Neapel in der Champions League vor Ort waren. Pietuszewski kam allerdings nicht zum Einsatz, da er gerade erst von einer Verletzung zurückgekehrt war.

Ausstiegsklausel bei 60 Millionen Euro

Pietuszewski steht beim FC Porto noch bis 2031 unter Vertrag. Allerdings soll sein Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro enthalten. Als Befürworter eines möglichen Transfers des Polen gilt Bayerns Sportvorstand Max Eberl.

Trotz seines jungen Alters sammelte Pietuszewski bereits Erfahrung auf höchstem Niveau. Für Porto absolvierte er bislang 22 Pflichtspiele, in denen ihm vier Tore und vier Vorlagen gelangen. Hinzu kommen sechs Einsätze für die polnische Nationalmannschaft.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.