Triathlon: Ironman-WM erstmals nicht auf Hawaii - Verlegung nach St. George

Außerdem neu: Die regulär für 2022 angesetzte WM, die dann Anfang Oktober kommenden Jahres wieder in Kailua-Kona stattfinden soll, wird nicht mehr nur an einem Tag ausgetragen. Das Frauenrennen soll mit einem größeren Feld als üblich am 6. Oktober 2022 starten, das Männerrennen einen Tag später. „Wir rechnen mit einzigartigen und historischen Rennen im Oktober 2022″, sagte Ironman-Boss Andrew Messick.