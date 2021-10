Marathon: Anne Haug gewinnt auf Lanzarote - Patrick Lange in Budva Zweiter

Der zweimalige Weltmeister Patrick Lange (Bad Wildungen) konnte seinen Siegeszug derweil bei der parallel stattfindenden Challenge Budva in Montenegro nicht fortsetzen. Der 35-Jährige musste sich nach seinem Triumph in Roth auf der Halbdistanz in 3:48:21 Stunden als Zweiter dem Dänen Magnus Ditlev geschlagen geben. Lange wechselte bereits mit fünf Minuten Rückstand auf die Laufstrecke und verlor dort nochmal fast zwei Minuten. Nils Frommhold (Berlin) wurde Vierter.