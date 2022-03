Ironman-WM ohne Triathleten aus Russland und Belarus

Infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine sind Triathletinnen und Triathleten aus Russland und Belarus von der Ironman-WM in St. George/Utah (7. Mai) ausgeschlossen worden. Dieselbe Maßnahme gilt für alle weiteren Ironman-Events in diesem Jahr. Zudem wurde der für Juli geplante Ironman in St. Petersburg abgesagt. Das teilte die Ironman-Group am Mittwoch mit.