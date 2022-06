Triathlon Weltmeister Kristian Blummenfelt will in der Lausitz einen neue Fabel-Weltrekord aufstellen

Für den König der Triathleten um eine neue Herausforderung: Olympiasieger und Ironman-Weltmeister Kristian Blummenfelt ist in die beschauliche Niederlausitz gekommen, um eine besondere Bestmarke aufzustellen. Am Sonntag schwimmt, radelt und läuft der Norweger gegen die Zeit und für einen Eintrag in die Geschichtsbücher.