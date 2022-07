Challenge Roth: Jan Frodeno gibt unter Schmerzen auf - Patrick Lange wird Zweiter

Schon nach wenigen Kilometern des Marathons musste Frodeno einsehen, dass die Regenerationszeit seit dem Teilriss Mitte Januar zu kurz war. „Wir wussten, dass ein Risiko dabei ist“, erzählte sein Trainer Dan Lorang: „Er ist mit der Marschroute reingegangen: ‚Wenn ich auf einer Schmerzskala von eins bis zehn eine vier oder fünf spüre, werde ich aufhören. Es war an der Zeit, clever zu sein und an Kona zu denken.“ Schließlich sei die dortige WM am 8. Oktober das große Jahresziel.