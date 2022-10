Haug Dritte bei Ironman-WM - Sodaro siegt sensationell

Für die extrem laufstarke Sodaro war es 17 Monate nach der Geburt ihrer Tochter die Premiere in Kailua-Kona, überhaupt startete die US-Amerikanerin erst zum zweiten Mal auf der Langstrecke. Das Rennen der Frauen wurde nach zwei pandemiebedingten Absagen in den Vorjahren erstmals an einem separaten Tag ausgetragen. Die Männer um den deutschen Mitfavoriten Patrick Lange bestreiten ihre WM am Samstag (18.25 Uhr/ZDF).