"Radfahrer wie Freiwild": Deutscher Triathlon-Weltmeister berichtet Verstörendes

„Man stumpft ja immer weiter ab. Es passieren jeden Tag unglaublich schreckliche Dinge“, sagte der 38-Jährige, der bei dem Rennen TV-Experte für die ARD war, der Nachrichtenagentur DPA: „Trotzdem nimmt einen das natürlich noch mal komplett anders mit, wenn man in dieser Verantwortung steckt in diesem Moment, etwas dazu sagen zu müssen und zu wissen, dass eine relativ nennenswerte Zahl an Menschen sich das anschaut.“

In Hamburg war Anfang Juni ein Kamera-Motorrad mit einem Radfahrer zusammengestoßen, der 70 Jahre alte Fahrer des Motorrads erlag seinen Verletzungen: Für Kienle - am Sonntag beim größten deutschen Triathlon Challenge Roth wieder selbst am Start - war es „mit das Schlimmste, was ich in diesem Sport je erlebt habe“.