Deutscher Dreifachsieg bei Ironman 70.3

Auf der Laufstrecke arbeitete sich Bogen schnell auf Rang eins nach vorne und siegte letztlich mit gut einer Minute Vorsprung vor dem beim letzten Wechsel führenden Funk. Die deutschen Ironman-Weltmeister Frodeno und Patrick Lange verzichteten mit Blick auf die in zwei Wochen stattfindende Langstrecken-WM in Nizza auf einen Start. Titelverteidiger Kristian Blummenfelt enttäuschte am Fuße der Skisprungschanzen von Lahti mit Platz 36.