Haug weiter ohne Rücktrittsgedanken

Die ehemalige Ironman-Weltmeisterin Anne Haug verschwendet auch mit 40 Jahren noch keine Gedanken an einen Rücktritt. „Ich sehe überhaupt keinen Grund aufzuhören“, sagte die Hawaii-Siegerin von 2019 dem SID: „Ich sehe, dass meine Formkurve noch gut nach oben geht. Ich habe noch so viele Baustellen, die ich verbessern will. Ich merke, dass ich mich noch jedes Jahr überraschen kann.“