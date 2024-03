Triathlon: Hellwig mit "Feuer im Bauch" zur ersten "Standortbestimmung"

Triathlet Tim Hellwig fiebert dem Start der WM-Serie in Abu Dhabi entgegen. „Das Rennen ist eine erste Standortbestimmung“, sagte der 24-Jährige in der Suzuki-Dokureihe „Unstoppable³“: „Den ganzen Winter hat man ein Feuer im Bauch, was immer mehr brennt. Jetzt geht es zum ersten Rennen. Ich bin jemand, der wenig in absoluten Spitzen trainiert.“ Deshalb freue er sich „extrem darauf“, im ersten Rennen gleich mal „den Motor durchzublasen“.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Auftakt ins Olympia-Jahr sei derweil aber „nicht ganz optimal“ gewesen, führte der Saarbrücker aus: „Ich hatte nach Silvester einen grippalen Infekt, der mich zwei Wochen ausgeknockt hat. Da habe ich im Bett gelegen und bin nicht in die Gänge gekommen. Es war ein verzögerter Jahreseinstieg.“ Im jüngsten Trainingslager in Namibia auf 1600 Meter Höhe sei er aber wieder „gut dabei“ gewesen.

Olympia-Quali fix: Hellwig spürt „ein bisschen weniger Druck“

Er spüre dank seiner von Seiten der Deutschen Triathlon Union (DTU) bereits feststehenden Olympia-Qualifikation "ein bisschen weniger Druck" für den Auftakt, so Hellwig: "Aber trotzdem will man ein gutes Rennen machen. Jeder hat Lust, gut in die Wettkampfsaison zu starten." Er gehe davon aus, dass viele Konkurrenten "ziemlich fit an der Linie" stehen werden, da es in anderen Nationen noch "extremen Druck" für das Paris-Ticket gebe.