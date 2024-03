Lindemann siegt beim Jahresauftakt in der Halle

"Es war ein tolles Rennen", sagte Lindemann: "Es war eine tolle Atmosphäre hier. Ich habe das Rennen sehr genossen. Es war eines der härtesten Rennen, das ich je gemacht habe. Ich war am Ende sehr müde. Es war von Anfang an Vollgas." Ursprünglich hatte die 27-Jährige bereits Anfang März in Abu Dhabi mit dem Auftakt der WM-Serie ins Olympia-Jahr starten wollen, dort mussten die Rennen allerdings witterungsbedingt kurzfristig abgesagt werden.