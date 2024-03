Unwetterwarnung: Start der WM-Serie der Triathleten abgesagt

Die deutschen Triathleten müssen auf ihre erste Standortbestimmung im Olympiajahr länger als gedacht warten. Wie der Weltverband World Triathlon kurzfristig mitteilte, wurde der geplante Auftakt der WM-Serie in Abu Dhabi wegen einer Unwetterwarnung gestrichen. Diese Entscheidung sei in Absprache mit dem lokalen Zentrum für Krisen- und Katastrophenmanagement gefallen, Grund seien die vorhergesagten Gewitter sowie der erwartete Starkregen.

Für Freitag waren die Einzelrennen der Frauen und Männer sowie die Para-Wettbewerbe angesetzt, am Samstag sollte noch ein Wettbewerb in der Mixed Staffel folgen. Unter anderem wollten die deutschen Olympia-Teilnehmer Tim Hellwig, Lasse Lührs, Laura Lindemann und Lisa Tertsch in den Emiraten ihre Form testen. Insgesamt waren zehn Athleten der Deutschen Triathlon Union (DTU) gemeldet, die meisten direkt aus dem Höhentrainingslager in Namibia angereist.