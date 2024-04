Lange erwartet "geiles Rennen" beim Ironman Texas

Der zweimalige Ironman-Weltmeister Patrick Lange blickt voller Vorfreude auf seine erste Langdistanz des Jahres in Texas. „Ich bin zum siebten Mal in den Woodlands und es fühlt sich immer wie zu Hause an“, schrieb der 37-Jährige bei Instagram.

Er erwarte am Samstag (13.25 Uhr MEZ) "ein geiles Rennen", führte er weiter aus: "Vor allem, weil ich mich hier in Texas gut auskenne. Das ist so eine Art Wohlfühlort für mich, an dem die Form zurückgekommen ist."