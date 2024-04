Triathlet Lange mit Hypnose zum dritten Hawaii-Sieg

Vor der jüngeren Generation um Vorjahressieger Sam Laidlow (Frankreich) oder Magnus Ditlev (Dänemark) habe er keine Angst. "Ich habe mindestens den gleichen Drive und genau so viel Bock wie die Jungen. Von daher kämpfen wir mit den gleichen Waffen. Außerdem habe ich ein bisschen mehr Erfahrung auf meiner Seite, was im Ironman und besonders auf Hawaii eine große Rolle spielt", betonte Lange. Für den Sieg müsse er nach seinem zweiten Platz im Vorjahr "eine Schippe drauflegen".

Lange: „Man kann den Kopf trainieren“

Dafür habe er nochmal an einigen Stellschrauben gedreht. „Klar, man kann den Kopf trainieren, die mentale Stärke, wie einen Muskel auch“, sagte Lange. Er lasse sich in dieser Richtung „coachen, mit Hypnose, allem Möglichen. Superinteressant, was da geht.“