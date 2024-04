Triathlon: Lange Zweiter beim Ironman Texas

Der zweimalige Ironman-Weltmeister Patrick Lange hat bei seinem ersten Langdistanz-Triathlon in diesem Jahr nach einer starken Laufleistung den zweiten Platz erreicht. Der gebürtige Bad Wildunger erreichte das Ziel mit 1:36 Minuten Rückstand auf Sieger Tomas Rodriguez (Mexiko/7:42:38 Stunden).

Er erwarte "ein geiles Rennen", schrieb Lange im Vorfeld bei Instagram: "Vor allem, weil ich mich hier in Texas gut auskenne. Das ist so eine Art Wohlfühlort für mich, an dem die Form zurückgekommen ist."