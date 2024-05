Deichmann startet erste von 120 Triathlon-Langdistanzen

Jonas Deichmann ist am Donnerstagmorgen in sein einzigartiges Triathlon-Projekt auf der Strecke der Challenge Roth gestartet. „Es ist unglaublich hier in Roth, es ist das Mekka des Triathlons“, sagte der Abenteurer kurz vor seinem Sprung in den noch vernebelten Rothsee am frühen Morgen: „Jetzt geht es endlich los, Traumwetter. Ich habe so viel trainiert, bin extrem heiß. Ich habe für vier Monate eine Aufgabe - und die wird geil.“