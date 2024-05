Triathlon: Schomburg komplettiert deutsches Olympia-Team

Jonas Schomburg hat sich als dritter und letzter Triathlet für das deutsche Olympia-Team qualifiziert. Durch seinen dritten Rang beim Weltcup im usbekischen Samarkand ist der 30-Jährige in der internen Ausscheidungsrangliste nicht vom dritten Rang zu verdrängen. Sein Rivale Lasse Nygaard Priester kann nach seinem 35. Platz in Usbekistan beim letzten Qualifikations-Wettkampf am letzten Mai-Wochenende in Cagliari nicht mehr auf den Zug zu den Sommerspielen in Paris aufspringen.