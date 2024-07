"Ein Traum": Triathleten hoffen auf Mixed-Titelverteidigung

von SID 12.07.2024 • 06:24 Uhr Viele Olympiateilnehmer verzichten auf einen Start in Hamburg. Dennoch hat das deutsche Team große Ziele.

Die Deutsche Triathlon Union (DTU) geht trotz einiger hochkarätiger Ausfälle optimistisch in das Heimrennen der WM-Serie. „Wir schauen sehr zuversichtlich Richtung Hamburg“, sagte Bundestrainer Thomas Möller in der Suzuki-Dokureihe „Unstoppable³“. Und das obwohl mit Laura Lindemann, Nina Eim, Tim Hellwig und Jonas Schomburg vier von sechs deutschen Olympiateilnehmern wegen eines Höhentrainingslagers auf einen Start an der Alster verzichten.

"Wir werden trotzdem ein schlagkräftiges Team und eine schlagkräftige Staffel stellen", betonte Möller. Für das Mixed sei es "natürlich ein Traum, den Titel zu verteidigen. Aber auch in den Einzelrennen können wir uns Hoffnungen auf hervorragende Platzierungen machen", ergänzte DTU-Präsident Martin Engelhardt in Hamburg. Als Generalprobe für Olympia sind die in der WM-Wertung auf Rang drei liegende Lisa Tertsch sowie Lasse Lührs für die Staffel am Sonntag (15.00 Uhr) gesetzt.