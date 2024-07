Hamburg-Triathlon: Tertsch mit starker Olympia-Generalprobe

Triathletin Lisa Tertsch (Darmstadt) hat zwei Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris eine starke Generalprobe hingelegt. Die 25-Jährige belegte bei der vierten Station der World Triathlon Championship Series am Samstag in Hamburg den zweiten Platz, am Ende fehlten ihr nur elf Sekunden auf die französische Siegerin Cassandre Beaugrand. Annika Koch (Griesheim) belegte als zweitbeste Deutsche Rang sechs.