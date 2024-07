Triathlon: Mixed-Staffel gewinnt erneut Gold

Tertsch und ihre Mitstreiterin Annika Koch hatten bereits am Samstag beim Frauen-Wettbewerb in der Hansestadt überzeugt. Koch belegte den sechsten Platz, Tertsch musste sich nur der Französin Cassandra Beaugrand geschlagen geben und reist mit dem Mixed-Titel im Gepäck nun entsprechend optimistisch zu den Olympischen Spielen nach Paris. "Die Tests sind gelungen, das große Event kann kommen", sagte die 25-Jährige am ZDF-Mikrofon nach dem Rennen.

In Hamburg waren nicht alle Athleten des deutschen Olympia-Teams an den Start gegangen. In Laura Lindemann, Nina Eim, Tim Hellwig und Jonas Schomburg hatten vier der sechs deutschen Paris-Fahrer wegen eines Höhentrainingslagers auf einen Start an der Alster verzichtet.