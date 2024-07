Verdacht auf Rippenbruch: Lange steigt in Roth aus

Der zweimalige Triathlon-Weltmeister Patrick Lange hat bei der prestigeträchtigen Challenge Roth früh das Rennen aufgeben müssen. Nach rund 20 Kilometern auf der Radstrecke fuhr der 37-Jährige an der Verpflegungsstelle in Selingstadt an den Straßenrand und stieg mit schmerzverzerrtem Gesicht ab. "Patrick hat mir gesagt, dass er beim Schwimmen einen Tritt bekommen hat", sagte Rennleiter Felix Walchshöfer im BR: "Er meint, er hat sich wahrscheinlich eine Rippe gebrochen."