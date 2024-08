Lange "heiß wie Frittenfett" auf Ironman-EM in Frankfurt

Der Hesse hat noch nie in Frankfurt gewonnen. Das soll sich am Sonntag ändern.

Der Hesse hat noch nie in Frankfurt gewonnen. Das soll sich am Sonntag ändern.

Der zweimalige Ironman-Weltmeister Patrick Lange will nach seiner verletzungsbedingten Aufgabe in Roth bei seinem Heimrennen angreifen. „Den Ironman Frankfurt zu gewinnen, ist eines meiner wichtigsten Ziele“, sagte der gebürtige Hesse: „Zusammen mit dem Ironman Hawaii und dem Triathlon in Roth gehört es zu den drei bedeutendsten Rennen. Ich bin heiß wie Frittenfett, in Frankfurt das erste Mal in der Heimat den Titel zu holen.“