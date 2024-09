Ironman-WM: Drama um deutschen Triathlon-Star

Ex-Weltmeisterin Anne Haug hat bei der Ironman-WM in Nizza nach nur 200 Metern auf der Radstrecke aufgegeben. Die 41-Jährige musste bereits kurz nach der Wechselzone wegen eines defekten Hinterrads anhalten, bekam trotz minutenlanger Versuche das technische Problem nicht in den Griff.

Bittere Premiere für Haug

Doch dann schaffte die Bayreutherin nicht einmal den Weg aus der Stadt in Richtung Seealpen, hielt auf der Promenade des Anglais am Straßenrand an. Gemäß der Regularien müssen die Triathletinnen auf der Langstrecke Defekte selbst beheben, technischen Support gäbe es nur an vor dem Start festgelegten Stellen. Da Haug ihr Problem nicht selbst in den Griff bekam, war für sie der Wettkampf vorbei. Erstmals in ihrer Karriere musste sie ein Rennen auf der Langdistanz aufgeben.