Drei EM-Medaillen für deutsche Para-Triathleten

Die Paralympics-Medaillengewinner Max Gelhaar und Anja Renner haben es auch bei der Triathlon-Europameisterschaft im französischen Vichy aufs Podest geschafft. Gelhaar wurde in der Startklasse PTS3 wie schon in Paris Zweiter hinter dem Spanier Daniel Molina. Renner holte nach 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen gemeinsam mit Guide Maria Paulig Bronze. Überraschend Silber gewann zudem Nele Ludwig mit Silber in der Startklasse PTS2 hinter der Französin Cecile Saboureau.