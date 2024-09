Philipp hofft auf Vorteil durch Streckenprofil in Nizza

Der Kurs an der Cote d‘Azur bringt ganz andere Herausforderungen mit sich als die Traditionsstrecke auf Hawaii.

Triathletin Laura Philipp sieht die erstmalige Verlegung der Ironman-WM der Frauen von Hawaii nach Nizza als große Chance. „Die Strecke ist viel mehr auf mein Stärkenprofil zugeschnitten als die auf Hawaii, wo es nur darum geht, gleichmäßig mit möglichst viel Power in die Pedale zu treten“, sagte die 37-Jährige der FAZ: „In Nizza braucht man viel mehr Fertigkeiten.“ Es sei zwar „sehr schwer“, aber das mache es für sie zugleich „sehr schön“.

Der anspruchsvolle Radkurs führt die Starterinnen am Sonntag (7.15 Uhr/ZDF) in die Seealpen, wo die schwächere Schwimmerin Philipp auf den 2400 Höhenmetern potenziell mehr Boden gutmachen kann als auf dem flachen Kurs von Hawaii. "Dieses Unrhythmische ist eine ganz andere Anforderung an die Muskulatur als das gleichmäßige Treten im Flachen", erklärte die WM-Dritte des Vorjahres: "Dieser Radkurs ist ein unglaublicher Energiefresser."