Triathlon: Tertsch gewinnt in Weihai

Lisa Tertsch hat ihren ersten Einzelsieg in der World Triathlon Series (WTCS) gefeiert. Die 25-Jährige, die bei den Sommerspielen in Paris Gold mit der deutschen Mixed-Staffel gewann, setzte sich im chinesischen Weihei über die olympische Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren, 10 km Laufen) in 2:04:42 Stunden vor der Britin Beth Potter (2:04:59) und deren Landsfrau Georgia Taylor-Brown (2:05:40) durch.

Tertsch unterstrich damit einmal mehr ihre starke Form. Erst am vergangenen Wochenende hatte sich die 25-Jährige beim Weltcup in Valencia durchgesetzt. Mit dem Sieg in China sicherte sich die Deutsche nun ihre vierte Podestplatzierung in der höchsten internationalen Rennserie.