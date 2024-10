Lange nach Hawaii-Hattrick weiter hungrig: "Nicht fertig"

Nach seinem "Zieleinlauf" am Münchner Flughafen bekam Triathlon-Held Patrick Lange sofort ein Bier gereicht und freute sich diebisch auf ein Weißwurstfrühstück. Der Ironman-Weltmeister wurde nach seinem Erfolg auf Hawaii am Mittwochvormittag von einem kleinen Komitee feierlich in Deutschland empfangen. Nach der Einreise durchlief der 38-Jährige ein Spalier und posierte lächelnd vor einem Banner mit der Aufschrift "King of Kona" und seiner Rekordzeit.