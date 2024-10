"Unfassbar wichtig": Lange fordert WM-Austragung auf Hawaii

Triathlet Patrick Lange hat sich mit Vehemenz für eine dauerhafte Austragung der Ironman-WM auf Hawaii stark gemacht. "Das ist das Rennen, das mich in den Sport gebracht hat, wo nach wie vor auch die meiste Motivation für mich drinsteckt", sagte der 38-Jährige dem SID: "Denn ein Sieg auf Hawaii ist einfach die Krone des Sports. Es geht nicht besser. Wenn du das Ding abräumst, dann bist du einfach der King. Keine Frage, das Rennen auf Hawaii ist nach wie vor das, was mich am meisten antreibt."