Ironman: Weltmeister Lange startet wieder in Frankfurt

Der dreimalige Ironman-Weltmeister Patrick Lange greift in diesem Jahr erneut nach dem Premierenerfolg bei seinem Heimrennen in Frankfurt. Der 38-Jährige bestätigte am Mittwoch seine Teilnahme für den Wettkampf am 29. Juni in der Mainmetropole. "Ich werde versuchen, bei meinem Heimrennen die beste Version meiner selbst zu sein", sagte Lange bei Instagram.