Positiver Test durch Sex? Simmonds bestreitet Doping

Simmonds will mit einem Expertenteam ihre Unschuld beweisen.

Simmonds will mit einem Expertenteam ihre Unschuld beweisen.

Die frühere Ironman-Europameisterin Imogen Carlina Simmonds führt einen positiven Dopingtest aus dem Dezember auf Geschlechtsverkehr mit ihrem Partner zurück. Das erklärte die Athletin aus der Schweiz in einem längeren Instagram-Post. Zuvor hatte die Test-Agentur ITA einen positiven Befund auf ein Abbauprodukt des Muskelaufbau-Präparats Ligandrol veröffentlicht.

Simmonds ist vorläufig gesperrt, bestreitet jegliche Absicht und hat die Öffnung der B-Probe beantragt. Sie versicherte, ihr Partner habe das Präparat ohne ihr Wissen eingenommen. Sowohl am Tag der Probe (8. Dezember) im Vorfeld der WM über die halbe Ironman-Distanz in Taupo/Neuseeland als auch am Tag davor sei das Paar intim geworden, wodurch die Kontamination zu erklären sei.