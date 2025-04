Ab 2026: Ironman-WM für Männer und Frauen wieder auf Hawaii

SID 30.04.2025 • 18:12 Uhr In den vergangenen Jahren waren die Rennen auf Kona und Nizza aufgeteilt worden.

Die Ironman-WM der Männer und Frauen kehrt ab 2026 dauerhaft nach Hawaii zurück. Das gaben die Veranstalter am Mittwoch bekannt. In den vergangenen beiden Jahren waren die jeweiligen Rennen getrennt voneinander in Kona und dem französischen Nizza über die Bühne gegangen, nun folgt eine Rückkehr zu dem von den Triathletinnen und Triathleten geliebten gemeinsamen Eintagesformat.

„Ich bin mega glücklich“, sagte der Ironman-Weltmeister und amtierende Champion Patrick Lange in einem Video bei Instagram: „Und ich bin dankbar dafür, dass Ironman die Arbeit auf sich genommen hat, um wirklich ein Auge darauf zu haben, was die Athleten wirklich wollen.“

Triathleten glücklich über Hawaii-Rückkehr

Vor allem Lange hatte in den vergangenen Jahren für eine Rückkehr nach Hawaii plädiert. „Ich glaube wirklich, dass sie die beste Lösung gefunden haben“, sagte der 38-Jährige: „Ich bin super aufgeregt, zurück nach Kona zu gehen und gemeinsam mit unseren wirklich starken Frauen zu laufen.“

In Nizza findet damit nur noch die WM der Männer am 14. September statt. In 2026 und 2028 sollen an der französischen Südküste stattdessen die Ironman-70.3-Weltmeisterschaften ausgetragen werden.

„Auf der Grundlage unserer Untersuchungen und Rückmeldungen glauben wir, dass dies das Beste für die Zukunft des Sports ist und auch das, was sich unsere Athleten wünschen - gemeinsam Rennen zu bestreiten, und zwar in Kona“, teilte Ironman mit: „Das gilt sowohl für Männer als auch für Frauen, für verschiedene Altersgruppen und für verschiedene Erfahrungsniveaus.“