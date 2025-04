Triathlon: Lange bei Saisondebüt weit abgeschlagen

Im Vorjahr hatte Lange in Oceanside mit Rang 16 ähnlich abgeschnitten.

Im Oktober hatte sich Lange seinen dritten WM-Titel auf Hawaii gesichert. Das Rennen in Oceanside über knapp die Hälfte der Distanz war für den Weltmeister das erste seit dem Triumph. Im Laufe der Saison steht für Lange unter anderem erneut sein Heimrennen in Frankfurt auf dem Plan, dort konnte er in seiner Karriere noch nie gewinnen.