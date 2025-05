Duell Philipp gegen Matthews beim Ironman in Hamburg

Die Erste und Zweite der vergangenen Weltmeisterschaft treffen am Sonntag in der Hansestadt aufeinander. Es geht um den EM-Titel.

Triathletin Laura Philipp geht großer Vorfreude in ihr erstes Langdistanz-Rennen seit ihrem WM-Triumph im vergangenen Jahr. „Bei jedem Schritt geht es jetzt darum, Geist und Körper auf die nächste große Herausforderung vorzubereiten. Los geht’s!“, schrieb die 38-Jährige bei Instagram.

Bei der Ironman-EM in Hamburg kommt es am Sonntag (ab 6.15 Uhr/sportschau.de) zum großen Duell mit der WM-Zweiten Katrina Matthews aus Großbritannien, der sie beim Triumph in Nizza auf der Laufstrecke davongezogen war.