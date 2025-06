60 Ironman in 60 Tagen: Rutkowski eifert Deichmann nach

Die bisherige Bestmarke soll ab dem 13. Juli in Dudenhofen/Speyer verdoppelt werden.

Weltrekorde als Familienangelegenheit: Nach Jonas Deichmann startet nun auch seine Freundin Josefine Rutkowski die Jagd nach einer herausragenden Bestmarke im Extremtriathlon. Die 35-Jährige will ab dem 13. Juli 60 Ironman in 60 Tagen absolvieren, wird also zwei Monate lang täglich 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42 km Laufen.