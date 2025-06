Ironman-EM: Weltmeisterin Philipp gewinnt auch in Hamburg

SID 01.06.2025 • 15:18 Uhr Laura Philipp liefert sich mit der WM-Zweiten Katrina Matthews ein Duell auf Augenhöhe - und triumphiert abermals.

Triathlon-Weltmeisterin Laura Philipp hat ihre Rivalin Katrina Matthews auch bei der Ironman-Europameisterschaft in Hamburg geschlagen und den nächsten großen Titel gewonnen. Die 38-Jährige aus Heidelberg ließ wie bei ihrem WM-Triumph im vergangenen Jahr in Nizza die Britin in einem hochklassigen Duell hinter sich. Nach 3,8 km Schwimmen, 180 km auf dem Rad und dem abschließenden Marathonlauf (42,195 km) hatte sie zwei Minuten Vorsprung auf Matthews.

Philipps Uhr stoppte bei 8:03:13 Stunden - die zweitbeste Zeit auf der Langdistanz nach Anne Haug 2024 in Roth (8:02:38). Den Großteil davon hatte Philipp an Matthews Seite verbracht, auf dem Rad kurz vor dem Wechsel aber den Anschluss verloren. Auf der Laufstrecke jagte sie Matthews (34) mit einer halben Minute Rückstand hinterher, ehe sie acht Kilometer vor dem Ziel gleich- und sofort vorbeizog.

Durchnässt, aber überglücklich kam Philipp auf dem Jungfernstieg an und riss die Arme in die Luft, nie zuvor hatte eine Frau einen Marathon bei einem Ironman schneller absolviert. Wenig später folgte Matthews, nach langer Führung geschlagen und sichtlich gezeichnet von den Strapazen.

Mit der Aufholjagd und dem Sieg setzte Philipp auch ein Zeichen im Hinblick auf die WM-Revanche auf Hawaii (11. Oktober) - das erklärte Saisonziel der beiden Ausnahmeathletinnen, die auch in Hamburg weit vor der Konkurrenz liefen. „Das Rennen ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg nach Kona“, hatte Philipp vor dem Start gesagt.

Matthews wollte mit einem Sieg über Philipp „Selbstvertrauen“ mit nach Hawaii nehmen. Anders als ihre Rivalin, die ihren ersten Wettkampf auf der Langdistanz seit dem WM-Titel absolvierte, hatte Matthews den ersten Test in diesem Jahr bereits hinter sich gebracht und dabei vollends überzeugt: Den Ironman Texas vor fünf Wochen gewann sie in 8:10:14 Stunden und kam gestärkt in die Hansestadt.