Die Qualen des Patrick Lange

„Mir ging es wirklich schlecht. Ich hatte ein gutes Schwimmen, aber dann relativ schnell keine Radbeine mehr. Total schade, mir das Rennen damit so verbaut zu haben, aber es ist, wie es ist. Irgendwas stimmt mit mir und dem Rennen nicht“, sagte Lange, der weiter über seine Schmerzen klagte, besonders in seinem Fuß.

Ob er es kommendes Jahr noch einmal in Frankfurt versuchen werde? „Ich kann mir gut vorstellen, dass das mein letzter Auftritt in Frankfurt war.“

Lange verbindet mit seinem Heimrennen eine gewisse Hass-Liebe - und auch diesmal blieb der Triathlon-Star in Frankfurt glücklos. Schon früh verlor er den Anschluss an die Spitze, besonders die Magenprobleme auf dem Fahrrad und die Hitze machten dem Hessen Probleme - hinzu kam noch eine 60-Sekunden-Strafe.

Nun bleibt Lange nicht mehr viel Zeit, um wieder in Topform zu kommen. „Mein wichtigstes Rennen ist die Ironman-Weltmeisterschaft am 14. September in Nizza“, hatte er vor seinem wieder einmal verkorksten Heimspiel in Frankfurt gesagt.