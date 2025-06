Irrsinnige Szenen um Triathlon-Star

Beim Ironman Frankfurt wird Triathlon-Star Magnus Ditlev disqualifiziert. Was folgt, ist ein irrsinniges Hickhack.

Der Kampfrichter hob die Hand, so als wollte er andeuten, dass er keine andere Wahl hatte.

„Ich weiß nicht genau, was los ist“, sagte Ditlevs Trainer beim übertragenden Sender, dem Hessischen Rundfunk .

„Ultimative Strafe“

„Es ist unheimlich schwer, von hier zu beurteilen, was das jetzt tatsächlich ausgelöst hat“, sagte Experte Sebastian Kienle: „Für mich ist eine Disqualifikation nach über fünfeinhalb Stunden im Rennen - das ist die ultimative Strafe. Da würde mich dann schon interessieren, was genau der Grund war.“

Kienle: „Nicht ganz glücklich gelöst“

Kienle drückte ein Unverständnis über den Vorgang aus: „War wäre passiert, wenn er so frustriert gewesen wäre, dass er tatsächlich etwas Dummes gesagt hätte, oder wenn er einfach aufgehört hätte, weil er disqualifiziert worden wäre? Das ist für mich nicht ganz so glücklich gelöst in dem Fall.“