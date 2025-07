Jonas Schomburg: Sensationeller 2. Platz bei Challenge Roth!

Schomburgs Kampfgeist und Blick auf Nizza

Der hatte bis Kilometer 27 im abschließenden Marathon noch geführt, doch Laidlow zog vorbei. Für Schomburg, Olympiateilnehmer 2021 in Tokio und erst seit diesem Jahr Ironman, war es dennoch ein großer Erfolg. Noch in der vergangenen Woche hatte er Pech, als er bei der EM in Frankfurt in Führung liegend nach einem Lenkerbruch auf der Radstrecke aufgeben musste. Das nächste Ziel für Schomburg ist die WM in Nizza (14. September).