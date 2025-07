Triathlon-WM Hamburg: Deutsche jagen Gold-Hattrick trotz Ausfällen

SID 11.07.2025 • 12:01 Uhr Für Lisa Tertsch und Co. steht das Heimrennen an. Die Ziele in Einzel und Mixed sind groß.

Die deutschen Triathleten peilen bei der Mixed-WM in Hamburg den Gold-Hattrick an. „Wir hoffen natürlich, dass das deutsche Quartett erneut den Titel holt“, sagte Martin Engelhardt, Präsident der Deutschen Triathlon Union (DTU). Neben den WM-Siegen der Jahre 2023 und 2024 hatte die DTU-Staffel überraschend auch bei Olympia in Paris triumphiert. Aus dem Siegerquartett aus Frankreich könnten am Sonntag (13.50 Uhr/ARD) lediglich die WM-Führende Lisa Tertsch und Rückkehrer Lasse Lührs starten.

Herausfordernde Bedingungen für das deutsche Team

Laura Lindemann und Tim Hellwig fehlen im deutschen Aufgebot. Als stärkste Konkurrenz im Mixed-Event gelten Frankreich, Großbritannien und Neuseeland, ein erneuter Triumph an der Alster wäre angesichts der prominenten Ausfälle durchaus überraschend. Zumal Lührs nach Verletzungspause erst sein Saison-Debüt feiert. Die deutschen Hoffnungen in den Einzelrennen am Samstag (16.35 und 18.35 Uhr/ARD) ruhen vor allem auf Tertsch.

Selbstbewusst in der Führungsrolle

Die führt bislang in der WM-Serie, außerdem wies sie in der Vorwoche mit einem Sieg beim Weltcup in Tiszaújváros ihre starke Form nach. „Ich habe sicherlich ein bisschen Selbstvertrauen mitgenommen – dass die ganzen Prozesse gut klappen, dass das Training funktioniert hat“, erklärte Tertsch. Als Gejagte in der WM-Wertung spüre sie zwar Druck, versuche diesen „aber nicht zu sehr an sich ranzulassen. Das hilft nicht weiter.“

Spannende Duelle und Außenseiterchancen im Fokus