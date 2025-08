Tertsch stürzt, siegt: Gold-Hattrick bei Triathlon-Finals Dresden

Tertsch trotzt Sturz und liefert beeindruckende Aufholjagd

Die ebenfalls zur goldenen Mixed-Staffel von Paris gehörende Laura Lindemann war nicht am Start. Tertsch hatte sich beim Wechsel vom Rad auf die Laufstrecke noch einen Ausrutscher erlaubt und war in einer Kurve gestürzt, machte den kleinen Rückstand aber schnell wett. "Den Sturz habe ich schnell vergessen, im Triathlon geht immer was schief", sagte Tertsch in der ARD: "Es kommt drauf an, wie man weitermacht. Es war eine total coole Atmosphäre."