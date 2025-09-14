Ironman-WM: Leoparden-Lange schwächelt - deutscher Geheimfavorit Schomburg vorne

Bei der Ironman-WM in Nizza liegt der deutsche Triathlet Jonas Schomburg (+0,01 Sekunden) nach dem Schwimmen unmittelbar hinter dem Andrea Salvisberg auf Platz zwei. Der Schweizer brauchte 45:11 Minuten für die 3,86 Kilometer im Wasser. Als Fünfter kam der Deutsche Finn Große Freese aus dem Wasser (+0,05 Sekunden).
Lange erlebt Fehlstart bei Ironman-WM
Jonas Schomburg wird seiner Rolle als Geheimfavorit bei der Ironman-WM bislang gerecht. Patrick Lange überrascht dagegen mit seinem Outfit, erlebt aber einen Fehlstart.
Patrick Lange erlebt in Nizza einen Fehlstart
Der 39 Jahre alte Patrick Lange erlebte dagegen einen Fehlstart und hat bereits mehr als zwei Minuten Rückstand. Zudem soll der Sieger des Hawaii-Ironmans in der Wechselzone bereits erschöpft gewirkt haben.
Lange läuft mit Leoparden-Jacke auf
Vor dem Startschuss zum Schwimmen um 7 Uhr morgens hatte Lange noch mit seinem Outfit überrascht. An der Startlinie trug Lange eine Jacke mit Leopardenmuster und pinkem Innenfutter.
Auf dem Rad kristallisierte sich schnell ein Spitzentrio heraus, dem neben Geheimfavorit Schomburg noch Jamie Riddle (Südafrika) und Marten van Riel (Belgien) angehören. Nach 40 gefahrenen Kilometern hatten sie bereits 1:30 Minuten Vorsprung auf die ersten Verfolger herausgefahren.