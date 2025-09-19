Schürrle peilt Challenge Roth: Ex-Weltmeister vor Langdistanz

SID 19.09.2025 • 05:33 Uhr Der ehemalige Fußballer hat sportlich längst eine neue Leidenschaft entdeckt.

Rio-Weltmeister André Schürrle hat einen Start bei einer Triathlon-Langdistanz weiter fest im Visier. "Ich wollte schon dieses Jahr die Challenge Roth machen, das hat aus familiären Gründen nicht gepasst, wird aber auf jeden Fall nachgeholt", sagte Schürrle dem SID im Rahmen des Powwow-Festivals in Düsseldorf. Der frühere Offensivspieler hatte seine Fußballkarriere 2020 im Alter von 29 Jahren beendet und widmet sich seitdem neuen sportlichen Herausforderungen.

„Naiver Einstieg, keine Ziele: Schürrle über seinen Triathlon-Weg“

Er sei an dieses Projekt "mit so einer Naivität rangegangen, weil man Profisportler war", führte Schürrle aus: "Aber so eine Triathlon-Langdistanz zu machen, ist eine ganz andere Hausnummer, was Ausdauer betrifft. Das ist ein sehr großer und langer Weg." Anders als in seiner Fußballkarriere verfolge er dabei aber "überhaupt keine Ambitionen". Konkrete Ziele wie einen WM-Start auf Hawaii oder bestimmte Zeiten habe er nicht im Kopf.

Halbmarathon und Höhenmeter: Schürrle auf der Suche nach neuen Herausforderungen