Entwarnung nach Ironman-Drama auf Hawaii

SID 13.10.2025 • 12:26 Uhr Die Topathletinnen Lucy Charles-Barclay und Taylor Knibb hatten bei der Ironman-Weltmeisterschaft für Schreckmomente gesorgt. Doch es geht ihnen wieder besser.

Lucy Charles-Barclay und Taylor Knibb konnten nach ihrem Hawaii-Drama wieder lachen, posierten am Frühstücksbuffet für ein gemeinsames Foto.

Nach ihren hitzebedingten Aufgaben bei der Ironman-WM gab das Duo gesundheitlich Entwarnung. „Ein besonderer Dank an Taylor Knibb für einen epischen Kampf da draußen. Mögen wir uns beide gut erholen und für das nächste Rennen stärker zurückkommen“, schrieb Charles-Barclay bei Instagram.

Ehemann nahm Charles-Barclay aus dem Rennen

Die Britin hatte im Lauf-Duell um den Sieg mit Knibb nach 25 Kilometern sichtlich mit der Hitze zu kämpfen, fing in Gehpausen immer stärker an zu torkeln. Kurz darauf nahm sie ihr Ehemann schützend aus dem Rennen. „Ich bin meinem Mann unendlich dankbar für seine Liebe und Fürsorge, mit der er eingegriffen und mich aus dem Rennen genommen hat. Die Gesundheit steht immer an erster Stelle“, betonte die 32-Jährige - und bezeichnete die Aufgabe dennoch als „schweren Schlag“.

Bei aller Besonderheit des Rennens werde es allerdings „immer eine neue Startlinie geben, eine neue Chance, ein neues Jahr für die Geschichtsbücher. Das ist das Unvorhersehbare an Kona; das ist es, was uns alle anzieht, seine Schönheit und seine Brutalität“, führte Charles-Barclay aus. Für ihre Probleme habe sie keine wirkliche Erklärung. „Ich habe mich an meinen Plan gehalten, mich richtig ernährt und alle meine üblichen Strategien zur Kühlung angewendet“, so die Weltmeisterin von 2023.

