Ironman-WM Hawaii: Frauen-Rennen heute live im TV, Stream und Liveticker

SPORT1 11.10.2025 • 15:00 Uhr Im schwülen Klima von Hawaii gilt es, sich in drei Disziplinen des Ironman durchzusetzen. Die amtierende Weltmeisterin Laura Philipp ist auch mit von der Partie.

Der Ironman auf Hawaii steht wieder an! Am Samstag wird die Weltmeisterin gekrönt. Durch die drei Disziplinen kommen die Athletinnen im schwülen Klima des Inselstaates an ihre Grenzen.

Zu den Favoritinnen zählt die deutsche Titelverteidigerin Laura Philipp. Die 38-Jährige musste in dieser Saison noch keine einzige Niederlage einstecken und kämpfte schon in Hamburg hart um den EM-Titel. Neben Philipp treten noch acht weitere deutsche Athletinnen bei der Weltmeisterschaft an.

Ironman-WM der Frauen: So können Sie das Rennen LIVE verfolgen!

TV: ARD, hr

ARD, hr Stream: ARD Mediathek, sportschau.de

ARD Mediathek, sportschau.de Liveticker: -

Der Start der Weltmeisterschaft wird von dem hr-Fernsehen übertragen (Start 18.45 Uhr), danach gibt es eine kurze Sendepause bis 21:45 Uhr. Ab 0:55 Uhr zeigt auch die ARD die Endzüge des Marathons live.

Ironman-WM: Zeitplan

Los geht es mit 3,8 Kilometern Schwimmen an der Küste des offenen Pazifiks. Dort kam es im letzten Jahr sogar zu manchen unangenehmen Vorfällen: Stechende Quallen hatten damals die Männer während der WM belästigt.

Anschließend geht es über 180 Kilometer und 1.772 Höhenmeter weiter auf dem Rad auf dem Highway gegen starke Windböen über die weitgehenden Lavafelder der Insel.