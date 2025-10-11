Schwanger auf Hawaii: Anne Reischmann startet bei der Ironman-WM

SID 11.10.2025 • 20:44 Uhr Für eine Sportlerin sind Medaillen bei der WM nur Nebensache. Sie verkündet mit Rennstart eine andere frohe Botschaft.

Die deutsche Profi-Triathletin Anne Reischmann bestreitet die Ironman-WM auf Hawaii mit Nachwuchs im Bauch.

{ "placeholderType": "MREC" }

Während die 33-Jährige am Kailua Pier ins Wasser sprang, verkündete ihr Ehemann Joel quasi zeitgleich in einem gemeinsamen Instagram-Post die „wunderbare Überraschung“. Ihr Weg nach Kona habe „eine unerwartete Wendung genommen. Während meiner Vorbereitungen auf die Weltmeisterschaften habe ich erfahren, dass ich schwanger bin“, verkündete sie.

13. Woche schwanger – Reischmann peilt WM-Start an

Laut Sportschau sei die gebürtige Ravensburgerin bereits in der 13. Schwangerschaftswoche. „Wie ihr euch vorstellen könnt, haben sich meine Pläne und Ziele für Kona schlagartig geändert“, schrieb Reischmann weiter: „Glücklicherweise fühle ich mich an den meisten Tagen gut und kraftvoll und habe mein Training fortgesetzt. Ich bin nicht in Topform, aber zusammen mit meinem Team und meinem Arzt habe ich beschlossen, an den Weltmeisterschaften teilzunehmen.“

Schutzmodus statt Spitzenplatz

In bester Verfassung wäre sie über die 3,86 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen eine Kandidatin für die Top Ten gewesen. Doch angesichts der Schwangerschaft sei es für sie „kein Rennen, ich werde keine Ironman Pro Series-Punkte oder eine Platzierung anstreben und ich werde nicht mit meiner üblichen Ambition und Entschlossenheit antreten“, erklärte Reischmann. Und sie werde auch sogleich aus dem Rennen aussteige, „sollte ich mich unwohl fühlen“.

{ "placeholderType": "MREC" }

Traumziel Big Island – Familie reist zur WM an