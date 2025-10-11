Ironman Hawaii: Sechs Minuten Rückstand - Philipp benötigt Aufholjagd

SID 11.10.2025 • 19:37 Uhr Laura Philipp verliert beim Schwimmen über sechs Minuten. Die deutsche Hoffnung benötigt bei der Ironman-WM eine Aufholjagd.

Laura Philipp muss bei der Ironman-WM auf Hawaii für ihren Traum vom Titel erwartungsgemäß eine Aufholjagd hinlegen.

Die 38-Jährige fiel in ihrer schwächsten Disziplin Schwimmen zurück, lag nach den 3,8 Kilometern am Kailua-Pier als 26. rund sechseinhalb Minuten hinter der deutlich Führenden Lucy Charles-Barclay.

Bei ihrem Triumph im Vorjahr in Nizza war sie mit einem Rückstand von gut vier Minuten aus dem Wasser gekommen, da fehlte die frühere Leistungsschwimmerin Charles-Barclay allerdings verletzt.

Ironman-WM: Philipp schwächelt beim Schwimmen

Philipp stieg zusammen mit einigen weiteren Hauptkonkurrentinnen wie Katrina Matthews aufs Rad, so formierte sich eine extrem starke und große Verfolgergruppe für die 180 Kilometer und den anschließenden Lauf-Marathon.

Die Heidelbergerin hatte erst im Erwachsenen-Alter überhaupt das Freistil-Schwimmen gelernt, dementsprechend ist sie in der ersten Disziplin im Profifeld gewöhnlich eine der Schwächsten. Ihre Stärken liegen beim Radfahren und beim Laufen.

Mission Titelverteidigung im Ironman-Mekka