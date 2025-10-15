Triathlon-WM-Finale 2027: Hamburg wird zum Medaillen-Hotspot!

SID 15.10.2025 • 10:39 Uhr Die deutschen Triathleten kriegen beim Saisonfinale erstmals ein Heimspiel.

Die Entscheidung in der WM-Serie der Triathleten und Triathletinnen fällt im Jahr 2027 in Hamburg. Dies entschied der Weltverband World Triathlon am Mittwoch. In der Hansestadt wird bereits seit einigen Jahren im Rahmen der WM-Serie die Weltmeisterschafts-Entscheidung in der Mixed Staffel ausgetragen, nun bekam Hamburg erstmals den Zuschlag für das prestigeträchtige Saisonfinale. Dort fällt im September 2027 die Entscheidung über die Weltmeister (Männer und Frauen) für die Sprint- und Kurzdistanzen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Hamburg richtet Triathlon-WM 2027 aus – DTU fühlt sich geehrt

"Wir fühlen uns geehrt, dass Hamburg als Austragungsort für die Triathlon-Weltmeisterschaft 2027 ausgewählt wurde", sagte Martin Engelhardt, Präsident der Deutschen Triathlon Union (DTU): "Diese Entscheidung spiegelt die tief verwurzelte Triathlon-Tradition der Stadt und das unerschütterliche Engagement Deutschlands für diesen Sport wider." Der Triathlon-Sport sei "nirgendwo sonst so zu Hause" wie in Hamburg, ergänzte Innen- und Sportsenator Andy Grote.

Finale der World Championship Series in Wollongong – Graf und Tertsch greifen nach Medaillen